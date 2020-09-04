المغرب تتحدى كاف.. الرجاء يؤكد تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

على الرغم من عدم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن موقف مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلا أن هناك مؤشرات جديدة بشأن تأجيل هذه المرحلة من البطولتين.





وتواجه الكرة المغربية – الممثل بـ 4 أندية بواقع ناديين في نصف نهائي الأبطال ومثلهما في الكونفدرالية – مأزقا بسبب عودة تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، ما اضطر الاتحاد المغربي لتأجيل المباريات.





ومع إعلان الاتحاد المغربي عن جدول المؤجلات، بدا واضحا أن هناك يقين مغربي بتأجيل مباريات نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية، ذلك لأنه قد تم تحديد يوم 24 سبتمبر الجاري موعدا لمباراة الديربي بين الوداد والرجاء، علما بأن الأول سيلاقي الأهلي المصري يوم 27 سبتمبر، بينما سيلعب الأخير مع الزمالك يوم 26 أي بعد يومين من الديربي.





كذلك يلعب حسنية أغادير مباراة في الدوري يوم 21 سبتمبر أي قبل يوم من مباراته ضد نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية، ما يعني اقتناع الجانب المغربي بأن المباريات الأفريقية ستؤجل.





والشىء الذي جعل تأجل مباريات إفريقيا أكثر يقينا هو ما صرح به عبد الاله ابراهيمي احد اعضاء ادارة نادي الرجاء والذي أكد تاجيل مباريات نصف النهائى على صفحته على الفيسبوك.