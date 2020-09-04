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سكرتير الشعبة: سعر الذهب يمكن أن يتغير 3 أو 4 مرات في اليوم .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
نادي نجيب، سكرتير
نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية
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اسراء صبري
قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب هو سوق مفتوح ويتأثر بما يحدث بالخارج، وبالتالي بنتابع كافة المؤشرات العالمية الخاصة بتحركات البورصات العالمية، متابعا: وبناء على تلك المؤشرات بنصدر السعر الخاص بالذهب هنا للتعامل.

وأكمل خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، سعر الذهب يمكن أن يتغير من 3 إلى 4 مرات على مدار اليوم الواحد.

وأضاف نلجأ إلى تخفيض سعر الذهب من 5إلى 10% عن الأسعار المعلنة من أجل إغراء الزبون ولكن لا يوجد إقبال، معقبا: مصنعية الذهب تختلف من قطعة إلى أخرى ومن ورشة ذهب إلى ورشة أخرى.

واسترسل رئيس شعبة الذهب: لا نستطيع تحديد سعر الذهب على مدار اليوم الواحد، مضيفا: تأثرنا بأزمة كورونا كثيرا فهناك العديد من النماذج الفرعونية الذي يفضلها السائح تأثرت بسبب وقف السياحة.

وأوضح أن مصنعية الذهب لا تتجاوز الـ60 أو80 جنيه للجرام الواحد.
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