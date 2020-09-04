سكرتير الشعبة: سعر الذهب يمكن أن يتغير 3 أو 4 مرات في اليوم .. فيديو

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب هو سوق مفتوح ويتأثر بما يحدث بالخارج، وبالتالي بنتابع كافة المؤشرات العالمية الخاصة بتحركات البورصات العالمية، متابعا: وبناء على تلك المؤشرات بنصدر السعر الخاص بالذهب هنا للتعامل.



وأكمل خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، سعر الذهب يمكن أن يتغير من 3 إلى 4 مرات على مدار اليوم الواحد.



وأضاف نلجأ إلى تخفيض سعر الذهب من 5إلى 10% عن الأسعار المعلنة من أجل إغراء الزبون ولكن لا يوجد إقبال، معقبا: مصنعية الذهب تختلف من قطعة إلى أخرى ومن ورشة ذهب إلى ورشة أخرى.



واسترسل رئيس شعبة الذهب: لا نستطيع تحديد سعر الذهب على مدار اليوم الواحد، مضيفا: تأثرنا بأزمة كورونا كثيرا فهناك العديد من النماذج الفرعونية الذي يفضلها السائح تأثرت بسبب وقف السياحة.



وأوضح أن مصنعية الذهب لا تتجاوز الـ60 أو80 جنيه للجرام الواحد.