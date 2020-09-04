AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى: مشكلتي في أزمة كهربا مع الأهلي حول من سيدفع الغرامة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
عمرو ابوبكر
وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي. 

وقال منصور في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "أشم رائحة إبعاد الأهلي عن الأزمة، لأن في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".

جدير بالذكر أن كهربا افتعل أزمة في الأهلي بسبب نشوب مشادة بينه وبين الشناوي، وكان على إثرها تم تغريمه مليون جنيه. 

وذكرت أنباء أن الأهلي قد يجمد اللاعب، وينهي تعاقده مع نهاية الموسم الحالي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

مرتضى: حذرت الخطيب من كهربا.. وسنستأنف على عقوبة فيفا

أحمد مرتضى منصور: كهربا سبب خسارة الزمالك للدوري

مطالبة بمعاقبة الأهلي.. تفاصيل طعن الزمالك على عقوبة محمود كهربا

بعد غرامة المليون جنيه.. محمد عبدالجليل: أتمني رحيل كهربا عن الأهلي

ترشيحاتنا

موعد ظهور رمضان صبحى فى بيراميدز

تريند الفن | كنزي ونور عمرو دياب تشعلان إنستجرام.. وحكيم يقترب من مليون مشاهدة بـ صحاب أونطة

3 طرق لتناوله.. 15 فائدة لـ دبس الرمان

الأهلي يرفض تخفيض عقوبة "كهربا"

التونسي أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الزمالك

مجدي عبدالغني: "كهربا" أقحم نفسه فى الأزمات بانتقاله للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور