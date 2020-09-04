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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إسرائيل تغلق 30 مدينة ومستوطنة وإصابات الفيروس تتزايد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، فرض إغلاق على 30 مدينة ومستوطنة، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من الإثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اتخذنا قرارا بفرض الحجر الصحي على المدن الحمراء التي تنتشر العدوى منها.. قررنا التصرف على الفور للحد من ارتفاع نسبة الوفيات".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصا.

وسيتم الإعلان يوم الأحد المقبل رسميا عن أسماء المدن التي ستعود للحجر الصحي، كما سيتم تحديد الإجراءات التي ستفرض عليها بالتفصيل.
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