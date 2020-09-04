عطاء بلا نهاية.. معلم يوصل طعام يومي إلى منازل طلابه بالمجان

"قف للمعلم ووفه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" تلك المقولة التي يرددها الأسلاف منذ زمن طويل يمكنها أن تطبق على المعلم البطل الذي أرسل 7500 وجبة غداء إلى الطلاب أثناء فترة الإغلاق بالإضافة إلى استكماله تحديًا آخر لا يصدق.





احتل "زين باولز" صاحب الـ" 48 عامًا" عناوين الصحف بعد قيامه بإعداد 85 وجبة غداء كل صباح بعد أن خشي من أن طلابه سيواجهون صعوبة في الحصول على الطعام بعد إغلاق المدرسة أثناء وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كان المعلم يسير 7.5 ميلًا يوميًا على مدار 17 أسبوعًا وبلغ إجماليه أكثر من 600 ميل خلال جولاته في مدينة "جريمسبي "، ولكن كما لو أن هذا لم يكن كافيًا ، فقد أكمل للتو رحلة شاقة على الدراجة الخيرية بطول 1500 ميل عبر جميع قلاع المدينة في المملكة المتحدة لجمع الأموال للأطفال المحتاجين.





ويقول "باولز" :"لقد كان هذا التحدي بلا شك أصعب ما قمت به حتى الآن، أسترجع ذكريات الأيام والأحداث والأماكن التي زرتها، جسديًا وعقليًا وعاطفيًا، كل ذلك ، في ذلك الوقت جعلني أتوقف وأفكر ، هل يمكنني الاستمرار؟" كان الجواب دائمًا "نعم". كان السبب أكبر بكثير من الألم في ذلك الوقت".









يتطلع "باولز" الآن إلى العودة إلى وظيفته اليومية والترحيب بالطلاب بأمان مرة أخرى في الفصول الدراسية في المدرسة الابتدائية الغربية في جريمسبي.





عبر جميع شحنات الطعام التي تم إغلاقها ، يقدر زين أنه كان يحمل ما يقرب من أربعة أطنان من الطعام ، لكنه قال إن الأمر يستحق كل هذا العناء بعد رؤية الابتسامات على وجوه تلاميذه، وأضاف "زين":"كنت بحاجة لمعرفة ما إذا كانوا آمنين ، وما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة ، وما إذا كان بإمكانهم الحصول على الطعام".





كما أشار قائلًا:"أنا أقوم بعملي فقط في نهاية اليوم. ودوري هو المساعدة في رعاية الأطفال وتعليمهم والعناية بهم".



