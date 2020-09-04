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توك شو

لمنع التلاعب..عدة نصائح تمكنك من شراء ذهب مضمون..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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اسراء صبري
قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه ينصح المواطنين بشراء الذهب حاليا وخلال هذه الفترة، لأن أسعار الذهب ستستمر في الصعود.

وأضاف رئيس شعبة الذهب خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، يفضل أن يشتروا جنيهات ذهب وسبائك، وفي حالة أن كانت المرأة تريد ان تستخدمه في التزيين يمكنها ذلك ومن ثم بيعه والاستفادة منه.

وأوضح السكرتير العام، أن الجنيهات الذهب المتداولة في السوق هي التي تحمل صورة الملج جورج، متابعا: العملات الذهبية لا تحتوي على دمغة ولهذا بيقوم البعض بالتلاعب في الجرامات.

واسترسل: ننصح المواطنين من شراء العملات الذهبية من أماكن موثوق بها، أو أنهم يقوموا بشراء جنيهات الملك أدورد أو فيكتوريا أو إليزابيس.


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