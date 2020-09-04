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بين الناس

سكان البوابة الأولى بحدائق الأهرام في الجيزة يستغيثون من انتشار القمامة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد سويلم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالقطعة 146 د شارع فتحى البوابة الأولى حدائق الأهرام،  والتى تحولت فعليا إلى منطقة لتجميع القمامة  تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الضارة الناقلة للعدوى .

ويقول فى رسالته  : تقدمت بالعديد من الشكاوى لمحافظة الجيزة بهدف التدخل الجاد لرفع المعاناة عن سكان حدائق الأهرام بإزالة القمامة ومنع تراكمها مجددا ولكن لم يتم الإستجابة رفم ما يمثله ذلك من خطوره على الصحة العامة .

للتواصل مع القارئ/  01110207616   

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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