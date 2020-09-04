سكان البوابة الأولى بحدائق الأهرام في الجيزة يستغيثون من انتشار القمامة

شكا المواطن محمد سويلم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالقطعة 146 د شارع فتحى البوابة الأولى حدائق الأهرام، والتى تحولت فعليا إلى منطقة لتجميع القمامة تعمل على نشر الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات الضارة الناقلة للعدوى .





ويقول فى رسالته : تقدمت بالعديد من الشكاوى لمحافظة الجيزة بهدف التدخل الجاد لرفع المعاناة عن سكان حدائق الأهرام بإزالة القمامة ومنع تراكمها مجددا ولكن لم يتم الإستجابة رفم ما يمثله ذلك من خطوره على الصحة العامة .





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