توقف تصوير فيلم باتمان بعد إصابة فريق العمل بفيروس كورونا

انفردت صحيفة ديلي ميل البريطانية بخبر توقف تصوير فيلم باتمان الجديد بسبب اصابة احدى العاملين في الفيلم بفيروس كورونا.





وقالت الصحفية البريطانية إنه تم اكتشاف اصابة احدى العاملين بعد مرور 3 ايام على استأنف تصوير الفيلم بعد توقف استمر لخمسة اشهر.





واشارت ديلي ميل البريطانية الى ان هذا التأجيل سوف يكبد شركة ورانر بروس خسائر فادحة، مشيرا الى انه من المحتمل تأجيل عرض الفيلم.





كان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان، حيث رأى البعض أن البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور، ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.





واعتذر النجم العالمي بن أفليك عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم إعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice وLeague of justice، مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان.



