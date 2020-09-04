موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة 4 - 9 -2020 مباراة فريق الاهلي امام وادي دجله ضمن مبارايات الجوله الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.
ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت ".
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري