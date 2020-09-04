AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الجمعة 4 - 9 -2020 مباراة فريق الاهلي امام وادي دجله ضمن مبارايات الجوله الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة. 

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت ".

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي،  قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعنة الإنذار.. 3 نجوم كبار فى الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراس القمة.. بالأرقام شناوي الأهلي يتفوق على جبل الزمالك

تشكيل الأهلي.. بادجي في الهجوم.. وثلاثي بالوسط

ضمت 4 ناشئين .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

ترشيحاتنا

سورة الكهف.. هذا ما يحدث لك إذا حفظت عشر آيات منها

شاهد.. كهربا يعتذر لـ الأهلى وجماهيره بعد خناقته مع الشناوى

التونسي أنيس البدري يقترب من الانتقال إلى الزمالك

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور

شاهد| سيارة كهربائية تطير فى الهواء أثناء شحنها بالطاقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه