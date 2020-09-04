موعد مباراة الأهلي ووادي دجله في الدوري المصري والقنوات الناقلة





ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت ".





وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري





تنطلق مساء اليوم الجمعة 4 - 9 -2020 مباراة فريق الاهلي امام وادي دجله ضمن مبارايات الجوله الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.