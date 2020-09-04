جمال يستغيث من إضافة زوجته لبطاقة تموين شخص مجهول

شكا المواطن جمال أحمد من محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إضافة زوجته علي بطاقة سلع تموينية أخرى لا يعرف صاحبها.





ويقول فى رسالته : أنه قام منذ 3 سنوات بفصل زوجته عن بطاقة والدها وتقديم طلب إضافتها إلى بطاقتي التي تحمل رقم قومي 28511122500811 إلا أنه فوجئ بإضافتها إلي بطاقة تموين أخرى لا يعرف صاحبها ولا تربطهم به أى علاقة ، مؤكدا أنه قدم العديد من التظلمات دون جدوى .

ويمكن التواصل مع القارئ

01283339317





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



