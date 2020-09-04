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بين الناس

جمال يستغيث من إضافة زوجته لبطاقة تموين شخص مجهول

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال أحمد من محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إضافة زوجته علي بطاقة سلع تموينية أخرى لا يعرف  صاحبها.

ويقول فى رسالته : أنه قام منذ 3 سنوات بفصل زوجته عن بطاقة والدها وتقديم طلب إضافتها إلى بطاقتي التي تحمل رقم قومي 28511122500811 إلا أنه فوجئ  بإضافتها إلي بطاقة تموين أخرى لا يعرف  صاحبها ولا تربطهم به أى علاقة ، مؤكدا أنه قدم العديد من التظلمات دون جدوى .
 
ويمكن التواصل مع القارئ  
 01283339317

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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