أيمن المزين يكشف عن الظلم الذي تعرض له لاعبو طنطا .. فيديو

قال أيمن مزين، المدير الفني السابق لنادي طنطا السابق، إن لاعبي فريق طنطا تعرضوا للظلم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لاعبي طنطا لم يحصلوا على حصص تدريبية جيدة منذ الصعود إلى الدوري الممتاز.





وتابع أيمن المزين، أن العديد من اللاعبين في طنطا خاضوا المنافسات في الدوري الممتاز في أندية أخرى لمدة موسمين، لكنهم لم يحصلوا على فرص تدريبية.



