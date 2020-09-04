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فن

بعد طرح بحبك وبرتاحلك .. أنغام في قائمة فوربس لأفضل 100 شخصية في 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
انغام
انغام
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شروق ابراهيم
كشفت مجلة فوربس بنسختها العربية عن ان الفنانة انغام ضمن افضل 100 شخصية عربيى لعام 2020 مع كوكبة من نجوم الغناء. 

واحتل المركز الاول النجم عمرو دياب تليه في المركز الثاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وفي الثالث مواطنتها اليسا، وفي المركز الرابع الفنان العؤاقي كاظم الساهر.

حصدت الفنانة أنغام، مليون و343 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد مرور ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية أمس 28 أغسطس.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم

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