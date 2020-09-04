فيديو تشويقي لسيارة هيونداي توسان 2021

نشرت هيونداي فيديو تشويفي جديد لسيارة توسان موديل 2021 بتصميم خارجي مختلف تمام ، وشبك أمامي وصفته هيونداي " بالجوهرة".



كما تتمتع السيارة بجسد انسيابي ورشاقة مماثلة في تصميم إلنترا الجديدة ، وموديلات هيونداي الاخرى ، بالإضافة إلى أنه ازداد حجم وعرض توسان مقارنة بالأجيال الماضية مع استطالة قاعدة العجلات .



أما المقصورة فتوجد لها لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة عريضة لنظام المعلومات الترفيهية ، ولمساتأخرى مثيرة للاهتمام في التصميم الداخلي.



وبالنسبة لمحركات توسان الجديدة تظل لغز حتى الآن ولكن أكدت التقارير أن السيارة تم تزويدها بمحرك 205 لتر 4 سلندر تيربو وتنفس طبيعي ، ومن المفترض أن يتم الإعلان 14 سبتمبر الجاري .



بدأت شركة هيونداي لصناعة السيارات في التعاون مع شركة Aptiv plc، الخبيرة في تقنيات القيادة الذاتية من أجل تصنيع سيارة ذاتية القيادة في الفترة القادمة.



وتشير الخطة إلى تصنيع سيارة ذاتية القيادة آمنة، وموثوقة ، ومتاحة للجميع ، وهي خطوة للأمام ضمن خطة هيونداي التي تعهدت إنفاق 1.6 مليار دولار لإنتاج مثل هذه السيارة.

