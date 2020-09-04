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بين الناس

أهالى شارع 15 مايو بشبرا الخيمة يستغيثون من موقف سيارات عشوائى يسبب تكدس المرور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عادل،  من أهالى  شارع 15 مايو آخر كوبري عرابي حي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سيارات تغلق الشارع وتقف وسط الطريق .

ويقول فى رسالته : نعانى من وجود سيارات تغلق الشارع وتقف وسط الطريق لتحميل الزبائن وتسبب تكدس المرور في الاتجاهين لكوبري أحمد عرابي شبرا الخيمة ، وكذلك سيارات لا تحمل لوحات معدنية، مطالبين محافظ القليوبية بالنزول إلي أرض الواقع داخل شبرا الخيمة وحل المشكلة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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