أهالى شارع 15 مايو بشبرا الخيمة يستغيثون من موقف سيارات عشوائى يسبب تكدس المرور

شكا المواطن محمد عادل، من أهالى شارع 15 مايو آخر كوبري عرابي حي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سيارات تغلق الشارع وتقف وسط الطريق .





ويقول فى رسالته : نعانى من وجود سيارات تغلق الشارع وتقف وسط الطريق لتحميل الزبائن وتسبب تكدس المرور في الاتجاهين لكوبري أحمد عرابي شبرا الخيمة ، وكذلك سيارات لا تحمل لوحات معدنية، مطالبين محافظ القليوبية بالنزول إلي أرض الواقع داخل شبرا الخيمة وحل المشكلة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



