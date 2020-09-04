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أخبار البلد

دعاء خليفة: تم سرقة حسابي خلال إصابتين بـ كورونا وموقفي معروف تجاه الدولة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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قالت دعاء خليفة، عضوة تمرد السابقة، إنها كانت مريضة بـ كورونا وحالتها تدهورت داخل الحجر الصحي.


وأوضحت خليفة، عبر بوست كتبته في صفحتها بموقع التواصل، أنها فوجئت بسرقة الحساب الشخصي لها علي الفيس بوك، ونشر بعض الفيديوهات المفبركة المنسوبة لها، على الرغم انها لم تعمل غير فيديو مناشدة للرئيس الجمهورية لعلاجها،و تم الاستجابة لها.


وأضافت، أن من غير المعقول ومن السذاجة أن ينتسب لها هذا الكلام، لانها تقف خلف دولتها وتدعم مؤسساتها.


وحذرت خليفة، أي أحد يتلاعب بالحساب الشخصي لها سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضده.

https://www.facebook.com/Doaa265/posts/181654000241972
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