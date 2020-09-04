هاشتاج ادعم بيبو الله ياخطيب يتصدر "تويتر".. ومغردون: التاريخ والاحترام والرقى

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب وذلك بعد أزمة لاعب الفريق محمود كهربا مع محمد الشناوي اثناء التمرين.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏‎ بيبو،،،،مثال الاحترام بيبو،،،،،مثال االادب

بيبو القدوة الحسنة لكل الاجيال.. بيبو،،،بيبو،،الله يا خطيب ‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب.









وقال آخرون: محمود الخطيب القيمه والقامه رمز الأخلاق واجدر لاعب قدمته الملاعب منذ بدايته وحتى يومنا هذا.. حبه ربه فحبب فيه الملايين من العباد وحتى جماهير الانديه المنافسه.. للأسف طالته يد الحقد والفساد تجاهه فاجاه يوم أصبح رئيسا( لنادى القرن)‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب.، بيبو يعنى التاريخ والاحترام والرقى، احد عظماء مصر ربنا يحفظه 💪♥‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب.









وأشار مغرد إلى أنه ‏بكى مرتين طوال نصف قرن من عمري بسبب الكرة مرة يوم اعتزال الخطيب والثانية يوم فاز الخطيب برئاسة النادي

أرجو ألا أبكي الثالثة بإنتصار السفلة والغوغاء على الخطيب‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب، وأكد آخر أنه رمز لكل شئ جميل نجوم الكرة يتغزلون في الخطيب أسطورة مصرية صالح سليم الخطيب مثل بيليه ودي ستيفانو عبد المحسن مرتجي هو الخلق الكريم واللاعب العظيم الجوهري الخطيب فنان محمد حسن حلمي زامورا رئيس الزمالك فنان الجماهير ويلعب للجماهير موهبة قلما تجود بها الملاعب.









‏‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب. المحترم الخلوق ربنا ينصره على كل ظالم ويوفقه لما يحبه ويرضاه.









‏الخطيب هو رمز النادي الاهلي وفخر لكل مصري محترم

الحب مش بالفلوس

الحب للاخلاق والاحترام 🦅‎#ادعم_بيبو_الله_ياخطيب.