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سيارات

خطوات قيادة سيارة أوتوماتيك ..تعرف عليها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
القيادة
القيادة
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اماني نوار
 يجب قبل بدء قيادة السيارة الاوتوماتيك التعرف على علبة السرعة ومعرفة معاني الحروف الموجودة عليها

وفيما يلي نقدم الخطوات الصحيحة للقيادة لدى المبتدئين:

1-            ( (p تستخدم عند إيقاف السيارة ، والنزول منها.

2-            (  (rتستخدم للقيادة إلى الخلف.

3-            (  (nلا يجب استخدامها عند القيادة بل عند إيقاف السيارة لفترة قصيرة.

4-            (  (d تسمح للسيارة بالسير إلى الأمام.

 

 

أما لقيادة السيارة الاوتوماتيك يجب اتباع الخطوات الآتية

عند الصعود إلى السيارة يكون الغيار على (    (pثم ضع القدم اليمين على الدواسة اليسرى الفرامل والضغط عليها ، وتشغيل السيارة باستخدام المفتاح أو زر البدء ، مع إبقاء القدم على الفرامل  ، ثم قم بنقل الغيار على (  (dللقيادة إلى الامام ، أو (  (r  للقيادة للخف ، ثم ارفع القدم عن الفرامل ، وهذا  سوف يجلع السيارة تسير إلى الامام ثم بعد ذلك اضغط تدريجيا على البنزي، وعند الوقوف اضغط على الفرامل ، ومن ثم نقل الترس إلى ( (p

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