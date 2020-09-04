خطوات قيادة سيارة أوتوماتيك ..تعرف عليها

يجب قبل بدء قيادة السيارة الاوتوماتيك التعرف على علبة السرعة ومعرفة معاني الحروف الموجودة عليها

وفيما يلي نقدم الخطوات الصحيحة للقيادة لدى المبتدئين:

1- ( (p تستخدم عند إيقاف السيارة ، والنزول منها.

2- ( (rتستخدم للقيادة إلى الخلف.

3- ( (nلا يجب استخدامها عند القيادة بل عند إيقاف السيارة لفترة قصيرة.

4- ( (d تسمح للسيارة بالسير إلى الأمام.

أما لقيادة السيارة الاوتوماتيك يجب اتباع الخطوات الآتية

عند الصعود إلى السيارة يكون الغيار على ( (pثم ضع القدم اليمين على الدواسة اليسرى الفرامل والضغط عليها ، وتشغيل السيارة باستخدام المفتاح أو زر البدء ، مع إبقاء القدم على الفرامل ، ثم قم بنقل الغيار على ( (dللقيادة إلى الامام ، أو ( (r للقيادة للخف ، ثم ارفع القدم عن الفرامل ، وهذا سوف يجلع السيارة تسير إلى الامام ثم بعد ذلك اضغط تدريجيا على البنزي، وعند الوقوف اضغط على الفرامل ، ومن ثم نقل الترس إلى ( (p