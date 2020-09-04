شوبير يكشف كافة تفاصيل تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا واجتماع الكاف.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية خلال الفترة المقبلة في ظل تردد أنباء قوية عن تأجيلها لـ شهر أكتوبر المقبل.





وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان هناك انباء قويه تردد حول تأجيل مباريات أفريقيا مشددا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل وهو ما يرجح إمكانية تأجيل المباريات بشكل رسمي.









وأكمل أن الاتحاد المغربي أعلن جدول الدوري حيث تم تحديد موعد 24 سبتمبر لمباراة الوداد والرجاء على الرغم من تحديد موعد مباراة نصف نهائي افريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر مما يرجح بشدة تأجيل مباريات افريقيا .





وأضاف شوبير أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و النائب الثالث لرئيس الإتحاد الإفريقي يساند الأندية المغربية أعلن أنه لن يقبل بظلم للاندية المغربية خاصة مع زيادة أعداد اصابة لاعبي فريق الوداد بـ فيروس كورونا.





وأكمل أن السبب المعلن لـ التاجيل سيكون من أجل إعطاء فرصة لـ الاندية المصرية والمغربية لـ انهاء بطولة الدوري وارسال الأندية المشاركة في البطولة الافريقية للموسم المقبل.



