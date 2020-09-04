تجارة حلوان تعلن نتائج طلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أعلنت كلية التجارة بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الأولى والثانية والثالثة عبر هذه الروابط :





http://app2.helwan.edu.eg/HelwanNat/Art/





وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.



