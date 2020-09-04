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رياضة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق عن مفاجأة جديدة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2019- 2020

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك مفاجأة جديدة بشأن بشأن المباريات وهي امكانية إقامتها من مباراة واحدة كما كان مقرر من قبل.

وأضاف شوبير أن في حال إقامتها من مباراة واحد فلن تقام في القاهرة او المغرب او الكاميرون مشددا أن الاتجاه الأقوى هو إقامتها في الخليج.

وأكمل أن الأقرب هو إقامتها في الإمارات أو الدوحة مشددا ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " سيجتمع الأسبوع المقبل لحسم كافة المتعلقة بالمباريات الإفريقية.
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