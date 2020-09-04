شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق عن مفاجأة جديدة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2019- 2020





وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك مفاجأة جديدة بشأن بشأن المباريات وهي امكانية إقامتها من مباراة واحدة كما كان مقرر من قبل.





وأضاف شوبير أن في حال إقامتها من مباراة واحد فلن تقام في القاهرة او المغرب او الكاميرون مشددا أن الاتجاه الأقوى هو إقامتها في الخليج.



