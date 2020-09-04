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تعرف على مبادرة "لأني رجل" برعاية المجلس القومي للمرأة.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مبادرة لأني رجل
مبادرة "لأني رجل"
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اسراء صبري
قالت إيزيس محمود، مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن مبادرة "لأني رجل" أطلقها المجلس القومي للمرأة منذ عام 2017، حيث يحاول من خلالها المجلس عمل مجموعات تتحدث عن المرأة وكيفية احترام حقوقها وتشجيعها، وعقبت: بنحاول أن نغير المنظومة السلوكية للشباب في كل مكان.

وأضافت خلال مداختها الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن المبادرة تم إطلاقها على السوشيال ميديا في بدايتها، والمبادرة كانت تضم فديوهات ووسائل لتوضيح معاني الرجولة عند التعامل مع المرأة وغيرها، مشيره إلى أن المبادرة لاقت دعم وأعجاب كبير من شخصيات كبيرة مثل محمد صلاح.

وتابعت: وبناء على هذا قررنا أن تخرد المبادرة للناس و نكتفي فقط بالمبادرة على السوشيال ميديا، وعقبت: بحثنا عن أكثر شيء بيهتم به الشباب وكان ماتشات الكرة، ولهذا قمنا بالإتفاق مع وزارة الشباب لتنظيم دوري تحت مسمى "لأني رجل".

واسترسلت: الدوري أنطلق في كل المحافظات..واليوم كانت المباراة الإختتاميه بالإضافة إلى وجود الكرة النسائية في الاحتفال، وتابعت: حضر الاحتفال كلا من مايا مرسي ووزير الشباب ومحافظ القاهرة ومحافظ الغربية ونائب محافظة الجيزة، بالإضافة إلى ممثلة الأمم المتحدة.
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