7 طرق لتقليل حرارة السيارة أثناء السير

يتعرض قائدي السيارات دائما لعدم إيقاف السيارة بسبب الإنتظار لبعض الوقت ، لذلك يمكن إجراء مجموعة من التدابير التي يستطيع الشخص القيام بها للتخفيف من ارتفاع درجة حرارة المحرك .
1- يجب إغلاق جهاز التكييف داخل السيارة ، والسبب أن تشغيله يتسبب في تفاقم ارتفاع درجة حرارة السيارة
2- تشغيل نظام التسخبن وضبطه عند أعلى حد ممكن السيارة ، ويعد هذا التصرف من الأمور التي تسبب إزعاجا ومشكلة للسائق والركاب على حد سواء
3- الحرص على التأكد من عمل مروحة التبريد دائما
4- محاولة تجنب القيادة في الشوارع المزدحمة
5- ينصح بتقليل استخدام الفرامل عدم مرات بصورة متكررة
6- من الأفضل إبقاء مسافة بين السيارات
7- احرص على إيقاف المحرك دون إيقاف مروحة التبريد عند إيقاف السيارة مؤقتا بسبب الازدحام المروري أو الإشارة الحمراء .
وبعد هذه النصائح إذا لاحظ قائد السيارة ارتفاع في درجة حرارة السيارة يجب التوجه إلى أقرب مركز الصيانة للكشف عن السيارة قبل القيادة مرة أخرى .