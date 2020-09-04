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سيارات

7 طرق لتقليل حرارة السيارة أثناء السير

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
سخونة السيارة
سخونة السيارة
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يتعرض قائدي السيارات دائما لعدم إيقاف السيارة بسبب الإنتظار لبعض الوقت ، لذلك يمكن إجراء مجموعة من التدابير التي يستطيع الشخص القيام بها للتخفيف  من ارتفاع درجة حرارة المحرك .

1-    يجب إغلاق جهاز التكييف داخل السيارة ، والسبب أن تشغيله يتسبب في تفاقم ارتفاع درجة حرارة السيارة
2-    تشغيل نظام  التسخبن وضبطه عند أعلى حد ممكن  السيارة ، ويعد هذا التصرف من الأمور التي تسبب إزعاجا ومشكلة للسائق والركاب على حد سواء
3-    الحرص على التأكد من عمل مروحة التبريد دائما
4-    محاولة تجنب القيادة في الشوارع المزدحمة
5-    ينصح بتقليل استخدام الفرامل عدم مرات بصورة متكررة
6-    من الأفضل  إبقاء مسافة بين السيارات
7-    احرص على إيقاف المحرك دون إيقاف  مروحة التبريد عند إيقاف السيارة مؤقتا بسبب الازدحام المروري أو الإشارة الحمراء .

وبعد هذه النصائح إذا لاحظ قائد السيارة ارتفاع في درجة حرارة السيارة يجب التوجه إلى أقرب مركز الصيانة للكشف عن السيارة قبل القيادة مرة أخرى .

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