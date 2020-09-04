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فن

من داخل سيارتها.. ندى بسيونى تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
ندي بسيوني
ندي بسيوني
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محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندي بسيوني فى الصورة داخل سيارتها بإطلالة أنيقة وعلقت على الصورة قائلة: " صباح الورد 🌸🌸🌸".

يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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صباح الورد 🌸🌸🌸

A post shared by Nada Bassiouny (@nadabassiouny) on

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