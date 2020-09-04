جيب تكشف عن جراند واجينر 2022 رسميا

كشفت جيب عن طراز جراند واجنير من اختبار فاخر ، حيث تتمتع بتصمبم خارجي جذا مع مصابيح أماية ضيقة وشريط ضوئي LED بعرض الواجهة الامامية بالكامل
وتمتلك السيارة جراند مقصورة داخلية مميزة من خلال نظام معلومات ترفيهية وهي الأسعرع بخمسة أضعاف دفعة واحدة .
كما ان السيارة بها شاشتين مركزتين لنظام المعلومات الترفيهية والتحكم في وظائف المقعد وغيرها ، فيما يمتلك المقعد الخلفي 3 شاشات ترفيهية
وتتميز جيب جراند بمحرك جراند واجينر الإختبارية الجديدة ، ولكن من المتوقع أن تنطلق السيارة بمحرك هجين بالقابي مع عدم الكشف عن تفاصيله الآن .
أما معظم التقارير تشير إلى أنه من الممكن أن يستخدم محرك V8 بسعو 5.7 لتر يولد قوة 450 حصان ، مع عزم دوران أقصي 687 نيوتن متر مع بعض الخيارات الأخرى.
وتمتلك السيارة جراند مقصورة داخلية مميزة من خلال نظام معلومات ترفيهية وهي الأسعرع بخمسة أضعاف دفعة واحدة .
كما ان السيارة بها شاشتين مركزتين لنظام المعلومات الترفيهية والتحكم في وظائف المقعد وغيرها ، فيما يمتلك المقعد الخلفي 3 شاشات ترفيهية
وتتميز جيب جراند بمحرك جراند واجينر الإختبارية الجديدة ، ولكن من المتوقع أن تنطلق السيارة بمحرك هجين بالقابي مع عدم الكشف عن تفاصيله الآن .
أما معظم التقارير تشير إلى أنه من الممكن أن يستخدم محرك V8 بسعو 5.7 لتر يولد قوة 450 حصان ، مع عزم دوران أقصي 687 نيوتن متر مع بعض الخيارات الأخرى.
ويمكن للسيارة جيب جراند واجنير أن تسحب أكثر من 4 آلاف كيلوجرام ، وهو ما يعكس قدرتها على قوتها الهائلة .
وحاليا يعمل مصنع جيب في ولاية ميتشجان الامريكية على الإنتهاء من إنتاج السيارة وإرسالها إلى الوكالات في عام 2022