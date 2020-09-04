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رياضة

سعد سمير لـ لاعبي الأهلي : متشمتوش حد فينا وحزين ممن لم يقدروا قيمة النادي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
سعد سمير
سعد سمير
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ياسمين تيسير
أكد سعد سمير نجم فريق الاهلي أن عودته للمران مع الفريق ستكون عقب شهر ونصف بعد شفائه من اصابته بقطع في وتر اكيلس مشددا انه ليس مقيدا في القائمة لهذا الموسم لذلك مشاركته ستكون في الموسم المقبل.

وأضاف سعد سمير في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن النادي طلب منه قيد محمود عبدالمنعم كهربا بدلا منه للاستفادة من مكانه خاصة وان اصابته تستغرق 6 أشهر ليعود للملاعب مشددا انه وافق على الفور 

وأكمل أنه عقب ذلك علم بـ الخطا الاداري الذي جعله لاعب حر يحق له التوقيع لاي نادي مشددا انه تمسك بالبقاء في الفريق ووقع العقد على " بياض ".

وأكمل أن الاهلى اسم كبير واي لاعب يحلم بمجرد المرور من أمامه مشددا ان التواجد داخل فريق نعمه يجب على الجميع ان يقدرها.

وأضاف أنه غاضب من بعض اللاعبين الذين لم يقدروا قيمة الاهلي وتاريخه ووجه رسالة للاعبي الفريق بضرورة تأجيل اي مشكله تواجه اي لاعب حاليا قائلا " مرحله مهمه بلاش تشمتوا حد فينا ".
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