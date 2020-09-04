AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليمن... 4 جرحى من الجيش في قصف جوي مجهول شرقي أبين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصيب 4 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، في غارات لطائرات مسيرة مجهولة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مسيرتين مجهولتين نفذتا غارتين على الجيش في منطقة شقرة الساحلية بمديرية خنفر شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وأضاف أن الغارتين أسفرتا عن إصابة 4 جنود وإعطاب آلية.

وأشار إلى محاولة المضادات الأرضية للجيش إسقاط الطائرتين المسيرتين قبيل مغادرتهما.

واتهم المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالي، النقيب محمد النقيب، الجيش اليمني بخرق وقف إطلاق النار في محافظة أبين.

وقال النقيب عبر حسابه على "تويتر"، إن الجيش شن قصفا مكثفا وبمختلف الأسلحة على مواقع قوات الانتقالي في القطاع الساحلي بأبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد احتساب ضربة جزاء لبيراميدز.. خالد الغندور: لا بد من محاسبة الفار

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه

الزمالك يفوز 2-0 على بيراميدز ويتقدم للمركز الثاني .. فيديو

حقيقة تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي قبل انتقاله لبيراميدز

فتاة تقتل خطيبها بمساعدة صديقها ويدفنان جثته فى صحراء الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه