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حوادث

ضبط 2.400 طن زيت طعام فاسد بالشرقية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
زيت طعام
زيت طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 أسفرت جهود الحملات عن ضبط ( 2,400 طن زيت طعام مجهول المصدر وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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