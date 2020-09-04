أخبار العلوم والتكنولوجيا..اعرف الزحمة قبل حدوثها بهذه الميزة من جوجل..أخطر 4 تطبيقات للتجسس على هاتفك

تعد المصادقة الثنائية Two-ِFactor Authentication، واحدة من أفضل الطرق وأسهلها للحفاظ على أمان حساباتك على الإنترنت، حيث تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول إلى حساباتك عن طريق إصدار رمز المصادقة على هاتفك عندما يحاول شخص ما الوصول إلى الحساب، ولم يكن لديه هذا رمز المصادقة الثنائية، فلن يقوم بالدخول إلى الحساب.







