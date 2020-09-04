أخبار العلوم والتكنولوجيا..اعرف الزحمة قبل حدوثها بهذه الميزة من جوجل..أخطر 4 تطبيقات للتجسس على هاتفك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق الخرائط الخاص بجوجل Google Maps على مدار السنوات الماضية، كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي أمس عن كيفية بدء استخدامه للذكاء الإصطناعي في التنبؤ بحركة المرور في الشوارع علي مدار اليوم، و من ثم تحديد أفضل الطرق للحركة قبل حدوث الزحام.
كشفت إدارة منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك عن تحديثات جديدة تتيح إزالة أو حظر المحتوى الخاص بالمستخدمين فى حالة تشكيل أى عقبات قانونية أو تنظيمية على الشركة.
تعد المصادقة الثنائية Two-ِFactor Authentication، واحدة من أفضل الطرق وأسهلها للحفاظ على أمان حساباتك على الإنترنت، حيث تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول إلى حساباتك عن طريق إصدار رمز المصادقة على هاتفك عندما يحاول شخص ما الوصول إلى الحساب، ولم يكن لديه هذا رمز المصادقة الثنائية، فلن يقوم بالدخول إلى الحساب.
يعد تطبيق جوجل بلاي Google Play، هو متجر تطبيقات أندرويد الرسمى، والذي يأتي مثبتا بشكل مسبق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، والذي يسمح لك بتثبيت التطبيقات والألعاب واستقبال تحديثاتها بشكل آمن.
يبحث بعض الآباء عن أفضل الطرق والحلول لمراقبة تصرفات أطفالهم من أجل حمايتهم دون اكتشافهم لذلك، لاسيما مع استخدام أولادهم للأجهزة الذكية بكثرة في الآونة الأخيرة، والتي لا يعلمون ماذا يفعلون بها أو مع من يتحدثون.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن حاسبها المحمول الجديد Galaxy Book Flex 5،G والذي يأتي بدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب أحدث معالجات إنتل Intel.
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة هواتف Realme 7 وRealme 7 Pro، والتي تأتي بكاميرا محسنة وبطاريات أكبر وتقنية شحن أسرع، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.