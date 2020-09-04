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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 4 سبتمبر2020، عدد من المواجهات في الدوري المصري الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا وبطولة الأمم الأوروبية .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 

ليتوانيا ضد كازاخستان  - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 6

إيطاليا X البوسنة والهرسك - 8:45 مساءا -  beIN SPORT HD 1

هولندا X بولندا - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 3

النرويج X النمسا-  8:45 مساءا - beIN SPORT HD 5

رومانيا وأيرلندا الشمالية - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 4

سلوفاكيا X التشيك -  8:45 مساءا -  beIN SPORT HD 6

روسيا البيضاء X ألبانيا - 8:45 مساءا -  beIN SPORT HD 10

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الاتحاد X النصر - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية

الاتفاق X ضمك - 7:35 مساءا  - الرياضية السعودية

الرائد X الفيصلى -  7:35 مساءا - الرياضية السعودية 5

الشباب X الحزم - 7:35 مساءا -  الرياضية السعودية 4

الوحدة X الهلال - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 2

الفتح X التعاون  -7:35 مساءا  -  الرياضية السعودية 6

أبها X الأهلى - 7:35 مساءا -  الرياضية السعودية 3

الفيحاء X العدالة -  7:35 مساءا -  الرياضية السعودية

 

مواعيد مباريات الدوري المصري

مصر المقاصة X  الإسماعيلى - 5:00 عصرا - أون تايم سبورت

الأهلى X وادى دجلة - 8:00  مساءا - أون تايم سبورت
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