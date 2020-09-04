مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 سبتمبر2020، عدد من المواجهات في الدوري المصري الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا وبطولة الأمم الأوروبية .
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
ليتوانيا ضد كازاخستان - 6:00 مساءا - beIN SPORT HD 6
إيطاليا X البوسنة والهرسك - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 1
هولندا X بولندا - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 3
النرويج X النمسا- 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 5
رومانيا وأيرلندا الشمالية - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 4
سلوفاكيا X التشيك - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 6
روسيا البيضاء X ألبانيا - 8:45 مساءا - beIN SPORT HD 10
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الاتحاد X النصر - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية
الاتفاق X ضمك - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية
الرائد X الفيصلى - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 5
الشباب X الحزم - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 4
الوحدة X الهلال - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 2
الفتح X التعاون -7:35 مساءا - الرياضية السعودية 6
أبها X الأهلى - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية 3
الفيحاء X العدالة - 7:35 مساءا - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري
مصر المقاصة X الإسماعيلى - 5:00 عصرا - أون تايم سبورت
الأهلى X وادى دجلة - 8:00 مساءا - أون تايم سبورت