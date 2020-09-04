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رياضة

شوبير يكشف "هدية " الزمالك لـ الأهلي عقب الفوز أمام بيراميدز..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن هدية الزمالك لـ الاهلي عقب فوزه في مباراة أمس امام بيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن في حال كان بيراميدز حقق الفوز امام الزمالك فكان سيكون رصيده 48 و الاهلي رصيده 62 نقطة.


وأضاف شوبير أن الان الزمالك رصيده 45 نقطة عقب خصم نقاط انسحابه من مباراة الاهلي في الدور الاول من الدوري المصري مشددا انه بات من الصعب على بيراميدز التتويج ببطولة الدوري لهذا الموسم او في اي موسم جديد .

وأكمل شوبير أن الأهلي مازال أمامه عدد كبير من المباريات في الدوري المصري وسيحقق مزيد من النقاط التي ستصعب على اي فريق اخر اللحاق بـ صداره الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس الخميس بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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