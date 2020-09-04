بعد 8 أشهر.. نائب الشيوخ: "فلنكات السكة الحديد" يحد من مشكلة البطالة

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر،أن صعيد مصر لم يشهد اهتماما كبيرا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رسلان،في تصريح له تأييده التام لما أعلنته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أنه جار اتخاذ إجراءات استيراد مصنع شركة سيجوارت لتصنيع فلنكات السكك الحديدية،وسيتم إقامة المصنع فى محافظة قنا خلال 8 أشهر لخدمة التوسع فى خطوط السكك الحديدة خاصة خط أبو طرطور سفاجا وغيره من الخطوط فى الصعيد.

وأضاف "رسلان"،إن انشاء هذا المصنع الذى يتكلف نحو 10 ملايين دولار بعد فتح الاعتماد المستندى لشركة سيجوارت لاستيراد المصنع من شركة "بلان الإيطالية "يسهم فى الحد من مشكلة البطالة داخل محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها.





ووجه التحية والتقدير للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على جهوده الكبيرة والناجحة فى توطين مثل هذه الصناعات المهمة داخل مصر تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مناشدا الوزير باعطاء اولوية قصوى للشركات التابعة للوزارة داخل محافظات صعيد مصر بصفة عامة ولمجمع الالومنيوم بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا بصفة خاصة.





