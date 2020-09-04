إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 124455 إصابة و985 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأفادت الوزارة في بيان لها بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455.

حالة.





وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.





كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد وفيات الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصا.



