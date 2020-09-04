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أخبار العالم

إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 124455 إصابة و985 حالة وفاة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
إسرائيل تفقد السيطرة
إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا بعد تسجيل 124455 إصابة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455.
حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد وفيات الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصا.

ورفعت السلطات الإسرائيلية في مايو الماضي القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض المعدلات اليومية للإصابات الجديدة إلى أقل من 30 يوميا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعات حادة للحالات اليومية، ما دفع الحكومة إلى دراسة إعادة الإجراءات الوقائية.
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