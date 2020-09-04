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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-9-2020 في سوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم  نحو 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو الواحد.

وبلغ سعر البطاطس نحو 3 جنيهات وتراوح البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بـ 4 و 6 جنيهات للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 2 و 5 جنيهات، وكذلك الفاصوليا بـ17 جنيها للكيلو و الباذنجان الرومي والبلدي والأبيض بـ جنيه واحد و 3.25  جنيه للكيلو.
 أما الفلفل الرومي  البلدي فوصل سعر الكيلو منه نحو 2 و 5 جنيهات و الفلفل البلدي الحامي بـ 1.5 و 3 جنيهات، و الفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات والخيار البلدي بـ 3 و 5 جنيهات، و البامية بـ17 جنيها للكيلو.

وعلى مستوى الفاكهة وصل سعر كيلو العنب الأصفر و البناتي بين 4 و 7 جنيهات للكيلو و الليمون الأضاليا بـ 3 و 6 جنيهات للكيلو.

أما العنب الرومي  الأحمر فوصل سعر الكيلو منه لـ 6 و 9 جنيهات، والعنب الكرمسن بين 6 و9 جنيهات، و التفاح الأمريكي الإيطالي بـ 17 و 23 جنيه للكيلو، و البلح السماني بـ5 جنيهات للكيلو ، و البلح الزغلول بـ 8 جنيهات.
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