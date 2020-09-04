البلطي بـ16 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 4 -9- 2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم الجمعة 4-9-2020 بأنواعه المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





أسعار السمك بأنواعه





وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 14 إلى 16 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه .







