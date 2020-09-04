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أوقاف جنوب سيناء: انتهينا من إنشاء 16 مسجدًا بالمحافظة فى عام

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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البهي عمرو
قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بـ جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت فى العام الأخير  16 مسجد، وافتتاح اليوم يعتبر سادة لـ جميع المواطنين فى المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، إن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة سيقوم اليون بافتتاح بعض المساجد فى المحافظة اليوم.
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الحق المبين في مدينة الطور، اليوم الجمعة، ضمن 7 مساجد سيتم افتتاحها على مستوى المحافظة، ويلقي الوزير خطبة الجمعة بعنوان الإيمان والعلم والتي حددتها الوزارة وسينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

كما سيتم خلال الزيارة توزيع 2 طن لحوم أضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين للحوم الاضاحى ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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