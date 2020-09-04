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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4 -9- 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر " صدى البلد "  أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-9-2020 وفقا لبورصة الدواجن، ووفقا لما أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية  بين 17 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و17 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.5 جنيه إلى 9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 2.6 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2.2 جنيه.

سعر البيض فى البورصة اليوم

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.
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