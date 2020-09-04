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محافظات

ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصربرئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقريتي الدير والنجوع.

ياتى ذلك في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.


وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعديات بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 متر، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومباني بارتفاعات مختلفة متعدية  على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون. 
  
 شارك في الحملة الاجهزة التنفيذية  بالمركز ورئيسا القريتين وقسم التنظيم  والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة السيد اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا، والمقدم سعيد الحسيني -  نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
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