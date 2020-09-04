ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقريتي الدير والنجوع.





ياتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.









وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعديات بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 متر، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون.