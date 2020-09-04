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ديني

حكم التباعد بين الصفوف في صلاة الجمعة.. الأزهر يجيب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
حكم التباعد بين الصفوف
حكم التباعد بين الصفوف في صلاة الجمعة.. الأزهر يجيب
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محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة، اليوم الجمعة، والتي ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، وستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه (التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف) في صلاة الجماعة، وبالرغم من جواز التباعد بين المصلين، إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف، لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.

وفي ظل الظروف الراهنة لا حرج على من يصلي الجمعة ظهرًا في بيته سواء أكان من كبار السن أم من أصحاب الأمراض المزمنة أم كان ذاك تخوفًا من الإصابة بفيروس "كورونا" أو تحوطًا من الإصابة به، أم كان ذلك بنية عدم إحداث تزاحم في ظل هذا الفتح الجزئي للمساجد.

وشددت وزارة الأوقاف، على عدم التهاون في أي مخالفة تصلها، وفوضت مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية التزامًا تامًا، وإحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بعشر دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، وإعلام رئيس القطاع الديني بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أي منبر، فالوقت والظرف لا يحتملان أي مخالفة.
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