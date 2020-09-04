حملات على الوحدات الصحية بالقليوبية تكشف عن وجود مخالفات.. صور

نظمت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملات للمرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل، فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. إطار





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملات شارك فيها قسم المتابعة وقامت بالمرور علي الوحدة الصحية البقاشين وكذالك الوحدة الصحية بالصفين التابعة للوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى للوقوف على مدى انضباط العمل وتقديم الخدمة فى القطاع الصحى.





واشار رئيس مدينة كفر شكر الى انه تبين من المتابعة وجود العديد من المخالفات وغياب بعض العاملين وتم إحالة المخالفين للشؤون القانونية للتحقيق.





وقال رفعت إننا نعمل على الاهتمام بالخدمات الصحية للمواطنين داخل الوحدات الصحية بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين كما أن الخدمة الصحية من أولى اهتمامتنا للمواطنين الذى نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات لهم فى شتى المجالات.





وأوضح أن حملات المرور على الخدمات والمنشآت الحكومية التى تؤدى خدمة المواطنين مستمرة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وانضباط العمل وحسن معاملة أهالينا المواطنين.