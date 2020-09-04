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رياضة

نائب رئيس الترسانة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النشاط الرياضي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:39 م
راجح وهبه
راجح وهبه
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عبدالله هشام
أعلن راجح وهبه نائب رئيس نادي الترسانة تقدمه ببلاغ للنائب العام في واقعه انتقال لاعبي كرة اليد الي أندية أخرى دون حصول الشواكيش علي مقابل مادي وهو ما يقدر بنحو 50 ألف جنيه . 

وجاء نص الشكوي المقدمة للنائب العام والتى نشرها نائب رئيس النادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي : نما الي علمنا ان هناك لاعب مميز بكرة اليد يدعي أحمد ابراهيم علي مواليد 2010 تم انتقاله الي نادي الزمالك بناء علي عدم اتباع الاجراءات الادارية الخاصة المتمثلة في المحافظة علي المال العام وذلك عن طريق يد عبثية بإدارة النشاط الرياضي بنادي الترسانة قد قامت بمحو عناوين اللاعب من سجلات الحاسب الالي.

وأضاف : وقد تم اجراء تحقيق بمعرفتي وقد تبين من التحقيقات وشهاده الشهود ان هناك شبهه جنائية حيث ان اللاعب يقدر ثمنه ب 50 الف جنيه وهو ما يمثل اهدار للمال العام حيث انتقل اللاعب للزمالك مجانا نرجو من سيادتكم التحقيق في الواقعة . 

وكان راجح وهبه نائب رئيس النادي فتح تحقيقا موسعا في يناير الماضي بسبب انتقال ثلاث لاعبين لأندية مختلفه مع كلا من  مجدي وهبة رئيس قطاع الناشئين لكرة اليد  ومسئولي الادارات والنشاط الرياضي إلي التحقيق في واقعة اسقاط ثلاث لاعبين من قوائم الفريق وانتقالهم الي نادي الزمالك .
نائب رئيس الترسانة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النشاط الرياضي
نائب رئيس الترسانة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النشاط الرياضي
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