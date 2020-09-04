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تعليم

بعد يومين من وضع حجر الأساس.. لجنة تنفيذ مشروع مستشفى بنها التخصصى الجديد تناقش بدء أعمال الحفر.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقدت لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها اجتماعها مع المهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق.


وناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها والدكتور أحمد يوسف والدكتور حسام عبد العظيم أعضاء اللجنة والمكتب الاستشارى ومسؤولي شركة وادي النيل للمقاولات اللمسات الأخيرة للتصميمات النهائية للمشروع والتجهيز للبدء فى تنفيذ الأعمال الساندة للحفر" الخوازيق".

وقال الدكتور عادل عدوى رئيس اللجنة أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية ، مشيرا الى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.

من جانبه أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد قاموا الثلاثاء الماضى بوضع حجر أساس مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجديد والمقام على مساحة 9033 متر مربع ويتكون من 2 بدروم – دور ارضي – 7 ادوار متكرر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.
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