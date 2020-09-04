السيسي: مصر تدعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

صدى البلد :
السيسى: مصر تدعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة
الأهرام :
مدبولي: استثمارات بـ 3.95 مليار جنيه في 143 تجمعا ريفيا يستفيد بها 1.81 مليون مواطن
جامعة القاهرة تحقق إنجازا بالحفاظ على تقدمها في الـ8 تصنيفات الكبرى لعام 2020 لأفضل جامعات العالم
اليوم السابع :
مطار القاهرة يستعد لاستقبال الضيوف المشاركين بقرعة كأس العالم لليد
البوابة نيوز :
وزير المالية: التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة لنجاح الاقتصادي المصري
مصراوي :
اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء
الشروق :
"رئيس القابضة لمياه الشرب: شحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف قريبا
الوطن الرياضي :
الزمالك "ثاني" ويكرس عقدة بيراميدز
أخبار اليوم :
الصحة: تسجيل 145 حالة جديدة بكورونا.. و18 وفاة
العرب :
نذر مواجهة بين الرئيس التونسي ورئيسيْ البرلمان والحكومة
الشرق الأوسط :
رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحض إردوغان على احترام القانون
سكاي نيوز عربية :
نيويورك.. إيقاف 7 شرطيين بعد وفاة رجل أسود عقب اعتقاله
برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.
ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.