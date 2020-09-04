السيسي: مصر تدعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ومنها ، ومنها:





صدى البلد :

السيسى: مصر تدعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة





الأهرام :