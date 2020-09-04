حكايات من زمن فات.. كواليس ضرب محمود الجوهرى "ميدو" فى مكتبه وأسرار علاقته بـ حسام حسن

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

يحاول "صدى البلد" من خلال باب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء الكابتن محمود الجوهرى الذى حلت بالأمس 3سبتمبر ذكرى وفاته التى توافق 03/09/2012، حيث نستعرض في هذا التقرير كواليس صفعه لـ أحمد حسام ميدو وسر علاقته الخاصة بحسام حسن .

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج أم كلثوم من الملحن محمود الشريف

من أهم الدروس التاريخية التى اعطاها محمود الجوهرى لللاعبين موقفه من أحمد حسام ميدو البالغ من العمر 18 عامًا وقتها عندما تعدى لفظيًا على الجوهري نفسه عند خروجه مستبدلًا في إحدى مُباريات تصفيات كأس العالم 2002 حيث يروي ميدو بأن الجوهري لم يلتفت له وواصل توجيه اللاعبين وبعد انتهاء اللقاء وذهاب الجميع لمنازلهم اتصل به سمير عدلي مُدير المُنتخب للحضور في منتصف الليل بمكتب الجنرال ليُفاجأ بصفعة على الوجه وسباب مُتتال ثم طلب منه التدريب أكثر ليكون جاهزًا لمُباراة السنغال!.. وهو الموقف الذى كان علامة فى مسيرة أحمد حسام ميدو .



