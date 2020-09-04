سيولة مرورية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والصحراوية

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم الجمعة على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر إلى أنه يوجد سيولة مرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان، و وعلى الطريق الدائري مخرج طريق الإسكندرية الزراعي القادم من المرج.

وكذلك تظهر سيولة مرورية على الطريق من مناطق باسوس وحتى مناطق الكورنيش في القادم من القومية باتجاه مناطق المرج.

وتستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة، مع استقرار الحركة على الطريق الدائري الإقليمي.

وتستقر حركة المرور أيضا على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي.