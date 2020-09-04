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تعليم

التعليم العالي: 210 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2020/2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 210 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح  الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.

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