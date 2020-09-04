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مدير مساجد الأوقاف: العلم الطريق الأيسر للجنة.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
الشيخ محمد كيلاني
الشيخ محمد كيلاني
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محمود محسن
أكد الشيخ محمد كيلاني مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف أن الله سبحانه وتعالى يقول "يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات"، وهذا يؤكد أن رفع الدرجات يكون بالأيمان وتحصيل العلم.

وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الإنسان عندما يكون حريص على تحصيل العلم يكون له قدر ومنزلة كبيرة.

وتابع مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف أن المعنى الجميل الذي نريد أن نربط به أيات القرأن أوضحه الحديث الشريف، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة"، وبهذا يكون العلم هو الطريق الأيسر للجنة.

وأشار كيلاني إلى أن النبي قال أيضا "أن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضاء بما يصنع وأن العلماء ورثة الأنبياء"، مؤكدا أن صفوة الناس هم من يتعلمون ويصبحون على خطى الأنبياء.
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