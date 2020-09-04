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فن

بالكاجول.. ظهور لمحمود حجازي على إنستجرام

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمود حجازى، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . 

و ظهر محمود حجازى فى الصورة بلوك كاجوال .

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و نالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى :
-وربنا انت برنس يا محمود 
-بحبك جدا والله 

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.


ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.

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