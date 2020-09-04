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حوادث

تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر أغسطس

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:03 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر أغسطس 2020 فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية عن تأمين إزالة (248) حالة تعدى متنوعة  وإلغاء تخصيص وسحب (21) وحدة وغلق وتشميع (285) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص و إيقاف (520) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص وضبط (324) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص وضبط (434) مخالفات مبانى و إزالة ورفع (468) مخالفة فورية و ضبط (66) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (39) واقعة فض أختام و تأمين إزالة ورفع (435) مخالفة إشغالات متنوعة وضبط (212) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (69 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات – 31 قضية سرقة مواد محجرية) و فى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (110) مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام و فى مجال ضبط الباعة الجائلين : ضبط (66) بائع جائل، وشهادة صحية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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