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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:12 م
طريقة عمل كرات الكفتة
طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة
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هاجر هانئ
تعد كرات الكفتة بالجبنة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك في وجبة الغداء بأسهل الخطوات.

ونقدم لك طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة في المنزل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

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مقادير كرات الكفتة بالجبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة 
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة 
بيضة 
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
3 ملعقة كبيرة بقسماط 
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
ملح وفلفل 

طريقة تحضير كرات الكفتة بالجبنة
-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل
-ثم يضاف البقدونس وبقسماط ثم تحشى بالجبنة وتخلط بها
-ثم تقلب جيدا وتشكل أقراص صغيرة وتسوى في قليل من الزيت
-ثم تقدم وتزين بالبقدونس


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