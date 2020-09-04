بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة.. فيديو

أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

في المنزل للشيف

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مقادير كرات الكفتة بالجبنة

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

بيضة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

3 ملعقة كبيرة بقسماط

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل





طريقة تحضير كرات الكفتة بالجبنة

-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل

-ثم يضاف البقدونس وبقسماط ثم تحشى بالجبنة وتخلط بها

-ثم تقلب جيدا وتشكل أقراص صغيرة وتسوى في قليل من الزيت

-ثم تقدم وتزين بالبقدونس







