مؤسسة صالون تصدر الترجمة الألمانية لرواية امرأة من الشرق

صدر حديثًا عن مؤسسة صالون للطباعة والنشر٬ الترجمة الألمانية لرواية الكاتب العراقي المقيم في ألمانيا٬ هيثم نافل والي بعنوان "امرأة من الشرق"





ومن أجواء الرواية: "هذه قصة واقعية مجردة من الإيحاء أو الرمز لا تحتاج إلى الخيال، يكفيها واقعها الشرقي الذي خلقها. عبارة عن نصوص متفرقة.. نعني كانت متفرقة لا، لا نقصد ذلك بتاتًا بل عنينا، بأن ما وصلنا كانت مجرد قصاصات ورقية كتبت بخط اليد كيفما اتفق دون عناية بالمحتوى والهدف المنشود من ورائها؛ مذكرات من سيرة حياة امرأة عراقية الأصل، ولدت في بغداد، حكايتها كانت شرقية وليست عراقية، حدثت وتحدث في عالمنا الشرقي كل يوم، تحت اسم وعنوان وأشكال مختلفة، بل في حقيقة الأمر هي ذاتها قصة حياة تلك المرأة المعذبة"ن.ن" بطلة قصتنا.





هنا لابد من تسجيل إعجابنا، ليس بالنصوص التي أطلعنا عليها، بل بمستوى العذاب والشقاء اللذين عاشتهما بطلة القصة، ذلك الذي حولها إلى آلة ميكانيكية للتحمل والصبر، وسيلة للذة الرجل ولهوه، إنسانة مجردة من الإنسانية كشاعر بلا مشاعر؛ لكنها وفي سنوات آلامها تغيرت، ثارت، انتفضت، كسرت القيود، عبرت الحدود سعيًا للرجوع إلى آدميتها كما خلقها الله دون تشويه. لذلك أحببنا أن نكتبها بشكل متفرد منكود محشور بالوصف يقف بالزور يأبى مغادرته.



